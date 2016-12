Box Office 2016: nessun film locale nella Top 10

I tempi del dominio local di Hong Kong son lontani, si sa. Ma sembrano assai remoti pure quelli degli incassi di Sex and Zen 3D o degli Unbeatable. Per arrivare a un film prodotto a Hong Kong nella classifica degli incassi dell'anno 2016 - saltando Stephen Chow, che batte bandiera cinese e su cui torniamo più avanti - occorre infatti scendere fino alla posizione 14, occupata da From Vegas to Macau 3, ultimo capitolo della instant saga messa insieme da Wong Jing. Cast all-star e nostalgia da God of Gamblers a parte, uno tra i peggiori titoli dell'anno qualitativamente, scarso persino per gli standard del famigerato mogul privo di scrupoli.

Per il resto sono i blockbuster a stelle e strisce a menare le danze, con gli scontri tra supereroi Marvel e DC su tutti. Captain America: Civil War con i suoi 15,5 milioni di dollari di incasso quasi doppia il rivale Batman v Superman: Dawn of Justice, che si aggiudica il secondo posto. Gradino più basso del podio occupato dall'altro asso calato dalla Marvel, quel Doctor Strange che aggiunge più di una nota di esotismo orientale alla propria spettacolare soluzione.

La sete di supereroi pare inesauribile per gli spettatori di Hong Kong, nonostante la presenza di attori orientali nel cast di questi blockbuster resti nel migliore dei casi ornamentale. Tra i primi 10 incassi dell'anno trovano posto anche Deadpool (#4) e X-Men: Apocalypse (#8). L'effetto Donnie Yen si è fatto sentire meno del solito: alla rilevazione del 26 dicembre Rogue One: A Star Wars Story, che include Yen nel cast, seppur in testa al box office attuale, non va oltre la posizione n. 23 nel computo dell'intero 2016.

Benché ormai i suoi film siano prodotti in Cina e recitati in mandarino, Stephen Chow resta idolo di casa per tutti gli hongkonghesi e il botteghino lo ribadisce. The Mermaid si conferma incasso assai lusinghiero: 7.7 milioni di dollari e posizione n. 5 nella classifica 2016. Da menzionare anche The Bodyguard di Sammo Hung (#38), House of Wolves al n. 44, l'ottimo Trivisa (#52) e infine The Mobfathers di Herman Yau (#54).

Di seguito il riepilogo: