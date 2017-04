Far East Film 19: presentata la nuova edizione e la line-up

Hong Kong e Far East Film Festival: storia di un grande amore. Quella che è stata presentata ieri a Udine alla stampa è un’edizione che i lettori di Hong Kong Express apprezzeranno particolarmente.

Il Far East Film Festival n. 19, dal 21 al 29 aprile, omaggerà infatti il cinema della ex colonia inglese nel suo glorioso passato e nel suo, ancor promettente, futuro: se da una parte la retrospettiva “Creative Visions: Hong Kong Cinema 1997-2017” proietterà 10 capolavori indiscussi tra cui il leggendario Made in Hong Kong di Fruit Chan (il cui restauro è stato prodotto proprio dal FEFF), il memorabile Infernal Affairs di Alan Mak e Andrew Lau e The Mission di Johnnie To, in concorso saranno presentati in anteprima i titoli più hot della produzione contemporanea hongkonghese.

Tra questi Love Off the Cuff, atteso sequel dell’amatissimo Love In a Puff di Pang Ho-cheung (che verrà proiettato in retrospettiva), il bizzarro A Nail Clipper Romance di Jason Kwan, nonché le ultime due produzioni di Herman Yau, l’horror splatter The Sleep Curse e, in anteprima mondiale, a chiusura del festival, l’adrenalinico Shock Wave, che verrà presentato in sala da Yau, super ospite della closing night.

Quest’anno toccherà al Giappone invece fare da cerimoniere: ad aprire il Festival il prossimo venerdì 21 aprile, sarà infatti il road movie giapponese Survival Family di Yaguchi Shinobu, irresistibile commedia che metterà in scena una famiglia alle prese con un black out planetario. Dall’opening night sarà un susseguirsi di 83 pellicole provenienti da 12 Paesi (con l’esordio del Laos, che presenta per la prima volta una sua pellicola), 4 anteprime mondiali (oltre a 12 internazionali e 25 europee), decine di super ospiti in sala, sul red carpet e negli immancabili FEFF Talks, addetti ai lavori ed appassionati, che invaderanno il Teatro Nuovo Giovanni da Udine per 9 giorni e 9 notti all’insegna del grande cinema e dell’amore per un continente che non si stanca di regalare emozioni.

Non ci resta che cominciare il countdown…ci vediamo in sala.

La line-up completa si trova su www.fareastfilm.com.